Корабли Северного флота РФ отстрелялись в Белом море

Северный флот провел учебно-боевые стрельбы в Белом море. Малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" выполнили боевые задачи по отражению воздушного нападения условного противника.

При этом использовались ЗРК "Оса-М", артиллерийские установки АК-176, артиллерийские автоматы АК-630.

Также была отработана тактика маневрирования и механизм координации экипажей

В планах – ряд учений по противолодочной обороне, передает ТАСС.