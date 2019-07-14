14 июля 201916:59
Навигационная система Galileo перестала работать
Центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo проинформировал пользователей о недоступности услуг. В воскресенье статус 22 спутников системы сменился на "не используются (по целевому назначению)".
Центр предупреждает, что Galileo не должна использоваться для позиционирования вплоть до следующего оповещения, пишет РИА Новости. Предположительно, нормальная работа системы нарушена из-за проблем с итальянским комплексом точного времени.
Помимо Galileo, услуги определения координат оказывают еще несколько мировых систем: российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
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