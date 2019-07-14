Единая лига презентовала мяч на сезон-2019/20, сделанный из переработанных бутылок

В Москве состоялось заседание Совета Единой Лиги ВТБ, посвященное грядущему сезону. В рамках заседания почетный президент Сергей Иванов представил мяч на сезон-2019/20, созданный компанией Wilson при поддержке Минприроды и СИБУРа.

Как сообщает пресс-служба Единой лиги, для создания "экомяча" использовался вторичный пластик. Внутренняя часть каждого мяча производится из материала, изготовленного в результате высокотехнологичной переработки двух с половиной полуторалитровых пластиковых бутылок.

"С 2017 года Единая Лига ВТБ при поддержке СИБУРа проводит экологический проект #БАСКЕТБОТЛ. Это не только раздельный сбор пластика на аренах, но еще и большая работа по продвижению ответственного обращения с отходами, – заявил Иванов. – В этом году к проекту также присоединилась Континентальная хоккейная лига. За 2,5 года было собрано и отправлено на переработку более 15 тонн пластиковых бутылок. Надеюсь, "Экомяч" не останется единственным примером применения вторичных материалов в профессиональном спорте, но нашему примеру последуют и другие лиги и федерации".