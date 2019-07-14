В Индонезии рухнул вертолет с иностранными туристами, есть пострадавшие

В воскресенье, 14 июля, на острове Ломбок в Индонезии потерпел крушение вертолет Bell 206, перевозивший иностранных туристов. Очевидцы публикуют видео с места падения воздушного судна компании Carpediem Air, выполнявшей полеты под брендом Fly Bali.

Как сообщает издание The Jakarta Post, вертолет упал после того, как на высоте около 500 метров у него отказал двигатель.

В результате инцидента пострадали четыре человека – пилот-индонезиец и граждане Германии, Великобритании и Чили.

Все травмированные доставлены в больницу, на месте ЧП работают специалисты, которым предстоит определить причины падения вертолета.