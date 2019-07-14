Больной раком Клюев поведал о "самом страшном"

Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Рошфор из "Трех мушкетеров", Майкрофт Холмс из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Дубов из "ТАСС уполномочен заявить", голос Сарумана из "Властелина колец", — Борис Клюев и через своих героев всегда источал только оптимизм и уверенность в себе. Но последние годы актер борется с онкологическим заболеванием и признается, что именно в любимой работе черпает силы. Также помогают переносить недуг семья и хобби.

75-летний актер, отпраздновавший вчера очередной день рождения, узнал о страшном диагнозе год назад. Сначала обратился к врачам из-за проблем с легкими, но после обследования они поставили неутешительный диагноз, сообщает StarHit. Журналисты, пришедшие в гости к актеру, похвалили отличную физическую форму. На что Клюев заметил, что "это и есть самое страшное", отказавшись от дальнейших бесед на эту тему.

Борьба с болезнью не мешает Клюеву заниматься любимым делом: играть в театре и сниматься в кино. Он давно не берет отпусков и выходных, стараясь все свободное время посвящать работе. Он признался, что полон планов и идей и не собирается останавливаться на достигнутом.

Отдыхает актер на даче и занимается разведением роз. Единственное, на что он без сожаления тратит время и деньги — английский автомобиль класса люкс с мотором мощностью 540 лошадиных сил и максимальной скоростью 350 километров в час. О такой машине Клюев давно мечтал и недавно его мечта осуществилась.