Власти объяснили, почему заслуги Стругацкого пришлось доказывать

Справка о заслугах фантаста Бориса Стругацкого понадобилась Комитету по культуре Санкт-Петербурга. Иначе установка мемориальной доски на его доме (улица Победы, 4) невозможна, передает ТАСС.

По словам председателя городского комитета по культуре Константина Сухенко, процедура прописана в законе от 2011 года № 706-131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге», принятом ЗакС. Каждое слово на доске должно быть подтверждено справками. В противном случае на мемориальных досках появляются ошибки.

Такие требования в отношении известных людей могут показаться оскорбительными. Но это оправданная мера, сообщает "Говорит Москва".

Борис Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Вместе с братом Аркадием написал ряд популярных произведений: "Обитаемый остров", "Парень из преисподней", "Пикник на обочине".