Хоккеисты СКА отправились на первый предсезонный сбор

Хоккеисты петербургского СКА прошли медицинский осмотр и отправились в подмосковный Новогорск, где проведут первый сбор в рамках предсезонной подготовки. Он продлится до 28 июля.

Вместе с игроками основной команды в Новогорск также отправились и молодые игроки системы СКА, занимавшиеся в недавно прошедшем в «Хоккейном городе» Лагере развития.

Сообщается, что игроки сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира, по традиции присоединятся к команде чуть позже, уже по ходу предсезонки.

По окончании сбора команда вернется в Петербург, после чего отправится на предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который пройдет в Сочи с 3 по 8 августа.