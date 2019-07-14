Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
14 июля 201917:30

Соратник Зеленского мог стать участником смертельного ДТП на украинской трассе

Facebook.com/pvp.poltava

Вечером в минувшую субботу, 13 июля, на трассе Полтава – Сумы в окрестностях села Бричковка Полтавской области Украины, произошло серьезно-дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

 

Регистратора очевидца запечатлел, как автомобиль Toyota Сorolla выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, однако не успел вернуться в свой ряд. Опасный маневр привел к тому, что легковушка лоб в лоб столкнулась со встречным ВАЗ -21099.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате инцидента пострадали пять человек – водитель и пассажир Toyota, а также – водитель, и две пассажирки "девяносто девятой" – женщина и 12 летняя девочка.

Известно, что женщина, в момент ДТП находившаяся на пассажирском сидении в ВАЗе, через некоторое время скончалась в больнице, а ее дочь находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, изучаются все обстоятельства инцидента, а также полицейские устанавливают лицо, "на момент столкновения управлявшее Toyota".

По данным РИА Новости, за рулем авто, выехавшего на полосу встречного движения, мог находиться Алексей Сердюков — был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа", одним из основателей которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский. Именно эта партия выдвинула Зеленского в качестве кандидата на выборах главы украинского государства.

Сейчас

17:34

На Украине упал Ми-2

17:09

Погромы в Париже сопровождаются поджогами

16:46

Навигационная система Galileo перестала работать

15:34

Мощи Петра и Февронии доставили в Храм Христа Спасителя

14:25

День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

12:44

В Турцию доставлена седьмая партия компонентов С-400

11:12

Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

13 минут назад
В Индонезии рухнул вертолет с иностранными туристами

В Индонезии рухнул вертолет с иностранными туристами

29 минут назад
Навигационная система Galileo перестала работать

Навигационная система Galileo перестала работать

31 минута назад
Украина: в последний момент здравый смысл победил

Украина: в последний момент здравый смысл победил

2 часа назад
Власти объяснили, почему заслуги Стругацкого пришлось доказывать

Власти объяснили, почему заслуги Стругацкого пришлось доказывать

5 минут назад
Welt о поставках С-400: Анкара прощается с Западом

Welt о поставках С-400: Анкара прощается с Западом

2 часа назад
Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

5 часов назад
День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

2 часа назад
Борьба с телефоном и признания в любви: визит президента в Екатеринбург

Борьба с телефоном и признания в любви: визит президента в Екатеринбург

2 часа назад
В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

4 часа назад
Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

3 часа назад
В Кремле объявился человек, похожий на Чавеса

В Кремле объявился человек, похожий на Чавеса

3 часа назад
Кум бережет: почему Порошенко еще на свободе

Кум бережет: почему Порошенко еще на свободе

5 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Хоккеисты СКА отправились на первый предсезонный сбор

Хоккеисты СКА отправились на первый предсезонный сбор

12 минут назад
Блокада Крыма: Цеков ответил Мураеву

Блокада Крыма: Цеков ответил Мураеву

34 минуты назад
Единая лига презентовала мяч на сезон-2019/20, сделанный из переработанных бутылок

Единая лига презентовала мяч на сезон-2019/20, сделанный из переработанных бутылок

35 минут назад
Корабли Северного флота РФ отстрелялись в Белом море

Корабли Северного флота РФ отстрелялись в Белом море

45 минут назад
Очевидец снял на видео горящий локомотив пассажирского поезда

Очевидец снял на видео горящий локомотив пассажирского поезда

53 минуты назад
Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

1 час назад
"Валенсия" заплатила 14,5 млн евро за переход нападающего "Сельты" Гомеса

"Валенсия" заплатила 14,5 млн евро за переход нападающего "Сельты" Гомеса

1 час назад
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

1 час назад
Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

1 час назад
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

1 час назад
Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

1 час назад
Ветвь древней чинары травмировала 19 человек в Азербайджане, пострадали россияне

Ветвь древней чинары травмировала 19 человек в Азербайджане, пострадали россияне

1 час назад
Партия Саакашвили пожаловалась на блокировку пожертвований "ПриватБанком"

Партия Саакашвили пожаловалась на блокировку пожертвований "ПриватБанком"

1 час назад
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда "Ливерпуля"

ЦСКА рассчитывает приобрести форварда "Ливерпуля"

2 часа назад
Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил

Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил

2 часа назад
Американское подразделение Huawei ждут массовые увольнения

Американское подразделение Huawei ждут массовые увольнения

2 часа назад
Ножом в грудь "за правду": один кандидат в депутаты обвинил другого в покушении

Ножом в грудь "за правду": один кандидат в депутаты обвинил другого в покушении

2 часа назад
Моралес унес с собой записи с пресс-конференции с Путиным

Моралес унес с собой записи с пресс-конференции с Путиным

3 часа назад
Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

3 часа назад
ЕС призвал Россию "ответить на серьезные озабоченности"

ЕС призвал Россию "ответить на серьезные озабоченности"

3 часа назад
Греческий остров готов платить деньги своим будущим жильцам

Греческий остров готов платить деньги своим будущим жильцам

4 часа назад
Кадры из кабинета президента: что читает Путин и что показывают его гостям

Кадры из кабинета президента: что читает Путин и что показывают его гостям

4 часа назад
Ради суверенитета к выборам предложили допускать не всех

Ради суверенитета к выборам предложили допускать не всех

4 часа назад
Рубль вновь признан самой недооцененной валютой

Рубль вновь признан самой недооцененной валютой

5 часов назад
Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью быстрых платежей

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

13.07.2019 11:14
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

12.07.2019 19:37
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

12.07.2019 15:01
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

12.07.2019 11:34
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

12.07.2019 11:17