Вечером в минувшую субботу, 13 июля, на трассе Полтава – Сумы в окрестностях села Бричковка Полтавской области Украины, произошло серьезно-дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Регистратора очевидца запечатлел, как автомобиль Toyota Сorolla выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, однако не успел вернуться в свой ряд. Опасный маневр привел к тому, что легковушка лоб в лоб столкнулась со встречным ВАЗ -21099.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в результате инцидента пострадали пять человек – водитель и пассажир Toyota, а также – водитель, и две пассажирки "девяносто девятой" – женщина и 12 летняя девочка.

Известно, что женщина, в момент ДТП находившаяся на пассажирском сидении в ВАЗе, через некоторое время скончалась в больнице, а ее дочь находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, изучаются все обстоятельства инцидента, а также полицейские устанавливают лицо, "на момент столкновения управлявшее Toyota".

По данным РИА Новости, за рулем авто, выехавшего на полосу встречного движения, мог находиться Алексей Сердюков — был глава полтавской областной организации партии "Слуга народа", одним из основателей которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский. Именно эта партия выдвинула Зеленского в качестве кандидата на выборах главы украинского государства.