Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Великобритании, Квят – девятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку десятого этапа Формулы-1, которая проходила в Великобритании. Для 34-летнего гонщика эта победа стала шестой в Сильверстоуне, седьмой в сезоне и 80-й в карьере.

Еще один гонщик немецкой команды финн Валттери Боттас стал вторым, для "Мерседеса" это седьмой победный дубль в сезоне. Замкнул тройку лидеров 21-летний монегаск Шарль Леклер из "Феррари", он же был признан болельщиками "Гонщиком дня".

Также в очках финишировали: 4-й – Пьер Гасли ("Ред Булл"), 5-й – Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 6-й – Карлос Сайнс ("Макларен"), 7-й – Даниэль Риккардо ("Рено"), 8-й – Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), 9-й – Даниил Квят ("Торо Россо"), 10-й – Нико Хюлкенберг ("Рено").

Напомним, следующий этап "королевских гонок" пройдет в немецком городе Хоккенхайм с 26 по 28 июля.