Премиум-билет не помог: Талькова не пустили в самолет

Игоря Талькова-младшего не пустили на борт самолета авиакомпании Utair, сообщил музыкант в своем Instagram.

Конфликт возник из-за гитары, которую Тальков пытался пронести на борт. Несмотря на то, что билет премиум-класса включал перевоз габаритной ручной клади вплоть до спортивного инвентаря, сотрудники авиакомпании еще у стоек регистрации начали предлагать музыканту сдать инструмент в багаж или оформить как дополнительный груз, заплатив более четырех тысяч рублей. Как вариант — купить для гитары отдельное место в салоне.

Когда музыкант наконец-то оформил все документы, на борт его не пустили, сославшись на окончание времени посадки.

В итоге музыкант купил билет на другой рейс другой авиакомпании, чтобы успеть на концерт в Сольвычегодске. Кстати, в этот раз к гитаре никто не придрался, и она летела вместе с музыкантом в салоне самолета.