Желающих стать украинцами все меньше

В последние пять лет сократилось число получающих гражданство Украины, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

По территориальному происхождению в 2018 году гражданство получили 3 388 человек, в 2017 – 3 639, в 2014 – 6438. С января по май 2019 года – всего лишь 1 199 человек.

По упрощенному порядку изменения гражданства гражданами Украины с начала 2019 года стали 29 человек. В прошлом году их было 70.

По указам президента гражданство в 2019 году получили 652 человека, в 2014 – 1339.

По данным отчета ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019 год, через 31 год (в 2050) население Украины сократится и составит 35,2 миллиона человек, передает РИА Новости.