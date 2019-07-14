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14 июля 201918:37

Гранатометный обстрел: "Нерассказанную историю" Оливера Стоуна не покажут

EPA

Телеканал "112 Украина" отменил показ документального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история". По сообщению канала, решение принято из-за угроз радикалов, принимая во внимание рекомендации Международного редакционного совета и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения против телеканала санкций.

Руководство телеканала, здание которого в ночь на 13 июля было обстреляно из гранатомета, обратилось с заявлениями в МВД, Службу безопасности Украины и другие ведомства, а также в посольства западных стран и международные организации с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении канала и его сотрудников.

"Призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", — заявил гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф. По его словам, в сложившейся ситуации безопасность сотрудников телеканала и его сайта для него превыше всего.

Здание "112 Украина" было обстреляно накануне анонсированного телеканалом показа фильма Оливера Стоуна. Сама лента оскароносного режиссера повествует о событиях, происходивших на Украине с 2013 года. Обстрел здания телеканала уже осудили в ОБСЕ, призвав Киев провести тщательное расследование.

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