Покупая С-400, Эрдоган не готовится к войне, а обеспечивает мир

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил решение о покупке российских зенитных ракетных систем С-400 желанием обеспечить мир и безопасность. Для Турции это важнейшая договоренность в современной истории, отметил Эрдоган.

"Покупая С-400, Турция не готовится к войне" — заявил президент в воскресенье.

Министерство обороны Турции и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщили о том, что выполнение контракта перешло в фазу доставки. Уже семь военно-транспортных самолетов доставили компоненты четырех дивизионов С-400 на военную базу под Анкарой, пишет ТАСС.

Стоимость ЗРС составила 2,5 миллиарда долларов. Вашингтон резко негативно отреагировал на покупку Турцией российского вооружения и пообещал ввести санкции против Анкары.