"Крылья Советов" благодаря дублю Соболева обыграли ЦСКА в матче первого тура РПЛ

В матче первого тура российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли московский ЦСКА со счетом 2:0. У победителей встречи оба мяча забил 22-летний форвард Александр Соболев.

Соболев открыл счет в игре на 51-й минуте, забив с передачи Дмитрия Кабутова. Спустя семь минут Александр оформил дубль, реализовав пенальти, который сам и заработал.

Таким образом, подопечные Миодрага Божовича с тремя очками вышли на первое место в турнирной таблице, а армейцы расположились на 16-й строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 20 июля примут тульский "Арсенал", а команда Виктора Гончаренко в тот же день в Москве сыграет с "Оренбургом".