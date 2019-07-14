Аресты в США: власти взялись за нелегалов

Аресты нелегальных иммигрантов с целью их последующей депортации начались в некоторых городах США. Об этом сообщил телеканал Foxnews. Аресты начались с Нью-Йорка в ночь с субботы на воскресенье и продолжились в других крупных городах Америки: Чикаго, Лос-Анджелес, Майами — всего порядка 10.

Глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс не считает эти операции рейдами по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники службы задерживают только тех мигрантов, у которых была возможность в установленном порядке подать прошение о предоставлении статуса мигранта. Все они были предупреждены в письменной форме несколько месяцев назад, однако лишь 3% откликнулись на призыв оформить свое нахождение в стране. Немалая часть из них в течение последнего года задерживалась полицией за кражи и другие правонарушения.

Планируется, что в итоге рейдов миграционной службы будут задержаны не менее двух тысяч человек. Ранее Дональд Трамп озвучил планы по массовому выдворению мигрантов из страны.

Поток мигрантов в США увеличился при предыдущем президенте Бараке Обаме. Нынешний президент усилил борьбу с миграционным потоком. По статистике, нелегально находятся в стране порядка 11 миллионов иностранцев.