Заявление по ДРСМД: ЕС обвинили в "политическом цинизме"

Евросоюз, призывая Россию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обращается явно не по адресу. Это просто политический цинизм, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини было опубликовано в воскресенье. В нем говорится о необходимости действий направленных на соблюдение положений ДРСМД.

Однако ЕС следовало бы обращаться к Америке, первой вышедшей из договора, считает Джабаров. И в Евросоюзе прекрасно знают, что договор был приостановлен в ответ на действия США. А Россия немедленно вернется к его исполнению, как только это сделают США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, чтобы сохранить договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729, потому что она нарушает условия договора. Россия не согласна.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора. В июле Россия, чтобы не втягиваться в гонку вооружений, сделала то же самое, передает РИА Новости.