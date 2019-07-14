American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов самолетов Boeing 737 MAX до начала ноября. Месяц назад сообщалось, что американский авиаперевозчик исключил полеты Boeing 737 MAX из своего расписания до 3 сентября.

Ранее аналогичное решение приняла авиакомпания United Airlines, пишет РИА Новости.

Полеты самолетов этой модели были приостановлены в США и ряде других стран после того, как в марте разбился Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, а в ноябре прошлого года — такой же самолет индонезийской Lion Air. В ходе расследования причин происшествий были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования.

Федеральное авиационное управление США ввело запрет на эксплуатацию этой модели самолетов компании Boeing.