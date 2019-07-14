Сбой в Galileo могла спровоцировать ошибка ПО

Неполадки в работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo скорее всего связаны с наземным комплексом управления, считает главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко. По его мнению, система Galileo могла выйти из строя из-за неверного программирования космических аппаратов из наземного комплекса управления во время сеанса связи.

При создании Galileo в систему заложили режим работы без связи с наземными пунктами управления в течение 60 суток, рассказал Крейденко РИА Новости. По его мнению, со спутников можно продолжать получать навигационные данные, однако без гарантии их точности — исключительно на свой страх и риск. Эксперт также предостерегает от выводов о причинах сбоя в работе Galileo до официального комментария европейской стороны.

Мнения о программной ошибке как о причине сбоя придерживается и член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. По его словам, ошибка в заложенных в спутники данных была причиной кратковременного выхода из строя системы ГЛОНАСС несколько лет назад. И таких сбоев, по мнению Ионина, в условиях цифровой экономики будет становиться все больше, так как зависимыми от программного обеспечения становятся все больше систем.

Зависимость сложных систем наподобие Galileo или самолетов Boeing от качества программного обеспечения Ионин назвал "кризисом цифровой экономики". Нынешний сбой, по его словам, еще раз демонстрирует: гражданским потребителям лучше использовать сразу несколько разных навигационных систем.



Глобальная европейская навигационная спутниковая система Galileo не функционирует уже более 60 часов, а все ее спутники на сайте оператора системы отмечены как неработающие. Сообщение о прекращении работы навигационных систем датировано 12 июля в 1:50 по центральноевропейскому времени (2:50 по Москве).

По сообщению европейского блога InsideGNSS, отслеживающего состояние европейской спутниковой системы, первое уведомление о перебоях в ее работе появилось 11 июля, передает ТАСС. По информации InsideGNSS, сбой в работе Galileo может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени, расположенном в Италии.