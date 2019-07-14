Иран назвал условие для переговоров со Штатами

Правительство Ирана не отказывается от переговоров с США, но требует выполнения нескольких условий. Об этом в воскресенье заявил президент Ирана Хасан Роухани. Требования Ирана сводятся к прекращению экономического давления, отмене санкций и возврату к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, пишет ТАСС.

Иран устал "стратегически терпеть", добавил Роухани, и отныне намерен отвечать на любое недружественное действие.

Те временем главы ФРГ, Франции и Великобритании выразили обеспокоенность отказом США и Ирана выполнять часть условий ядерной сделки. Берлин, Париж и Лондон считают, что это может привести к полной неработоспособности СВПД. Европейские лидеры указывают, что в регионе возрастает угроза безопасности, в частности, участились нападения на нефтяные танкеры.