Поиски пятилетнего россиянина стали самыми масштабными в истории Польши

В Польше продолжаются поиски 5-летнего мальчика — гражданина России. Ребенка увез отец, который позже был найден мертвым — следователи подозревают, что мужчина совершил суицид. Где сейчас находится Давид Жуковский, неизвестно.

Поисковая операция стала крупнейшей за всю историю правоохранительных органов страны, отметил представитель комендатуры полиции Варшавы Сильвестр Марчак. Поисковые отряды обследовали уже более трех тысяч гектар. Также в поиске мальчика задействованы собаки-ищейки, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Последний раз ребенка видели 10 июля, когда он с отцом выходил из дома своих бабушки и дедушки в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой. О том, что ребенок пропал, сообщила его мать, так как отец должен был привезти мальчика к ней в Варшаву вечером в среду. Супруги не оформляли развод, но давно живут раздельно.

Во время поисков удалось найти автомобиль, на котором отец увез мальчика. Машина была закрыта и ребенка в нем не обнаружили. Полиция уточняет маршрут следования отца с сыном и просит отозваться всех, кто видел серую Skoda Fabia со шторкой, на которой изображен мультипликационный герой — автомобиль Молния Маккуин. По одной из версий, отец высадил ребенка где-то по пути следования.