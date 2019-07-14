Самолет со 112 пассажирами выкатился за пределы саратовской взлетки

Следователи проводят проверку по факту инцидента в саратовском аэропорту. В воскресенье самолет Як-42 "Саратовских авиалиний", прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 112 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, передает ТАСС.

Аэропорт временно приостановил прием и отправку самолетов, передает РИА Новости.

Акционерное общество "Саратовские авиалинии" – оператор единственного в регионе в регионе аэропорта Саратов-центральный.