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14 июля 201919:27

Самолет со 112 пассажирами выкатился за пределы саратовской взлетки

Global Look Press

Следователи проводят проверку по факту инцидента в саратовском аэропорту. В воскресенье самолет Як-42 "Саратовских авиалиний", прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 112 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, передает ТАСС.

Аэропорт временно приостановил прием и отправку самолетов, передает РИА Новости.

Акционерное общество "Саратовские авиалинии" – оператор единственного в регионе в регионе аэропорта Саратов-центральный.

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