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Российско-турецкие отношения 38 минут назад
Эрдоган считает, что осчастливил НАТО покупкой С-400
НАТО должна быть счастлива в связи с тем, что Турция приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400, поскольку один из членов Альянса станет сильнее, как и сама НАТО, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 14 июля, на встрече с руководителями СМИ страны.
"Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция", — подчеркнул президент, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, в своем регионе Турция является самой мощной опорой НАТО. Эрдоган напомнил также, что это одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы.
Глава государства заявил и о том, что, покупая С-400, Турция не готовится к войне, напротив, она намерена укрепить национальную безопасность. По его словам, процесс поставок комплексов будет полностью завершен к апрелю 2020 года.
Кроме того, президент сообщил, что для обучения работе на С-400 в Россию уже направлены 100 турецких специалистов. По его замыслам, они приобретут все необходимые навыки и по возвращении смогут обучать других, готовить специалистов на месте. Вместе с тем Эрдоган допустил, что этого количества людей может быть недостаточно, "и может, сто будет умножено еще на десять".
"И вместе с теми, кто получит эти навыки, мы вместе пойдем к нашему будущему еще более уверенными шагами", — приводит слова президента Турции РИА Новости.
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