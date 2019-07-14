Миодраг Божович: одержали заслуженную победу над ЦСКА

В матче первого тура российской премьер-лиги "Крылья Советов" обыграли ЦСКА со счетом 2:0. Главный тренер самарцев Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы своих подопечных над армейцами.

"Слава Богу, что мы смогли победить. ЦСКА лучше владел мячом, а моменты острее были у нас, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев Советов". – В первом тайме у нас были хорошие подходы, но мы не забили. Во второй половине "Крылья" хорошо оборонялись, смогли забить, бились до конца.

Помимо этого, Божович заявил, что его команда одержала заслуженную победу, так как у футболистов московской команды не было явных моментов в противостоянии с самарцами.

Напомним, в следующем туре "Крылья Советов" 20 июля примут тульский "Арсенал", а команда ЦСКА в тот же день в Москве сыграет с "Оренбургом".