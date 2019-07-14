Ракетный обстрел Алеппо: террористы убили шесть и ранили восемь человек

В Сирии террористы выпустили несколько ракет по двум районам Алеппо. Как сообщает агентство САНА, в районах Халяб аль-Джадид и Миньян убиты шесть мирных жителей. Восемь человек ранены и доставлены в больницы, пишет РИА Новости.

За восемь лет войны удалось освободить от террористов практически всю территорию Сирии. Правительственные войска при поддержке ВКС России заблокировали террористов в регионе Идлиб.