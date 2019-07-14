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Ситуация на Украине 26 минут назад
Разговоры с Путиным и чиновниками: Зеленскому все сложнее сдерживаться
Разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского на этой неделе стал первым за долгое время контактом Москвы и Киева на высшем уровне. С Порошенко Путин в последний год разговаривать не хотел. В Кремле отметили, что звонок Зеленского был согласован оперативно. То есть технически никаких сложностей для организации подобных переговоров нет — было бы желание говорить по делу со стороны Киева.
Первый разговор был ознакомительным, но темы самые важные: урегулирование в Донбассе, освобождение удерживаемых лиц, диалог в нормандском формате. Это был четверг, 11 июля. В начале недели Зеленский еще пытался общаться с Москвой посредством телеобращений, предлагал расширить нормандский формат.
"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон", — заявил Зеленский.
Такая форма приглашения к диалогу озадачила главу российского МИД, и Сергей Лавров посчитал необходимым рассказать украинскому лидеру, что должно предшествовать публичным инициативам.
"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично, через Facebook", — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Очевидно, что Зеленский не успел посоветоваться с традиционными кураторами Украины, и напрасно надеялся, что его поддержат Лондон и Вашингтон. Британии сейчас не до Украины — она в политическом нокдауне: Brexit, уходящая Мэй, скандал с послом в Америке. Госдеп США отреагировал. Во-первых, там заявили, что в нормандский формат не стремятся и расширять его незачем. Во-вторых, призвали Россию выполнять Минские договоренности. Призыв дежурный и бессмысленный, учитывая, что в Минске было зафиксировано: Россия не сторона конфликта. А позиция Москвы известна: амнистия, прямой диалог Киева с Луганском и Донецком, децентрализация.
Таким образом, к четвергу стало ясно, что идеи Зеленского из его телеобращения поддержаны не будут. Предположить такой вариант развития событий было можно, но уберечь начинающего президента Зеленского от ошибки было некому.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о расширении нормандского формата, 11 июля заявил: "Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения нормандского формата. Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны. Ну, а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тереза Мэй, например, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Непонятно. Она вообще согласна, нет? Как американская администрация на это реагирует? Мы не знаем. Как реагирует Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это тоже может быть интересно".
Зеленский позвонил через пару часов после этих слов Путина. Экспромт это был или нет, непонятно. Очевидно, что Зеленский сейчас находится под колоссальным давлением: оппонентов и проблем. Сдерживаться все сложнее.
Сопротивление Зеленскому будет только нарастать. После того как он расширил закон о люстрации, куда включил Порошенко, это стало очевидно. Украина ждет прямого ответа на вопрос, с кем сейчас президент Зеленский.
Вот к президенту подходят националисты. И спрашивают: он за или против телеканала NewsOne, который организует телемост Москва-Киев. В ответ Зеленский заверяет, что его позиция полностью совпадает с позицией собеседников. "Те, у кого не проукраинские взгляды, не могут управлять каналом. Будем законодательно решать", — заявил украинский лидер в беседе с радикалами.
Националисты несколько дней терроризировали телеканал NewsOne. Угрозы физической расправы над журналистами поступают до сих пор. Генпрокуратура вызывает работников редакции на допросы по делу о госизмене. Все только потому, что сотрудники украинского телеканала были готовы принять участие в проекте "Надо поговорить", чтобы связать между собой обычных жителей России и Украины. Несмотря на все попытки сорвать эфир, программа состоялась. Как и обещали, говорили без посредников в лице политиков и не о политике. А несколько прямых видеовключений все-таки связали Россию и Украину.
На призыв с российского телеэкрана поговорить украинцы сразу откликнулись.
Заслуженная артистка Украины Лидия Чащина на передачу специально приехала из Киева.
"Тут, в России мои мама, братья, отец, там мой сын, мои внуки любимые! Я, как никто, хочу мира! Я страдаю от этих отношений, потому что я пример, когда по живому все разрезали! Я счастлива, что началась дискуссия! Найдется выход. Люди должны говорить", — убеждена Чащина.
В накрытой украинским рушником корзинке — подарок: сало и вареники. "С картошкой", — отвечает на вопрос телеведущего Андрея Малахова заслуженный артист России и Украины Владимир Конкин. Он неразрывно связан с обеими странами.
"Я, может быть, романтик, возможно, я заблуждаюсь, но мне, безусловно, кажется, что при всех сегодняшних обстоятельствах, весьма непростых, вот эти ниточки не оборваны", — говорит Конкин.
"Место встречи изменить нельзя" снимали совместно "Мосфильм" и Одесская киностудия. У нас общее кино. Одна из первых ролей Владимира Меньшова — тоже на Украине.
"Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться. Потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", — высказывает свое мнение Меньшов.
Поезд Киев-Москва прибывает ежедневно, и практически всегда полный. Приезжающие люди напоминают, что в каждой украинской семье есть русские корни, и сокрушаются, как можно было так рассорить две нации.
Современные средства коммуникации позволяют осуществлять прямые видеовключения из Киева, не подвергая опасности журналистов с украинского телевидения.
"Это прекрасная идея, давным-давно пора было это сделать! Это нужно и Украине, и России", — уверен народный артист Украины Владимир Данилец.
Без запретов и цензуры.
"Сегодня очень тяжело у нас в стране: идет гражданская война — я не боюсь это говорить. Я считаю, что такие телемосты нужны, но прежде провести бы такой с Донбассом. Там люди живут в нищете, под пулями, бабушки голодают. А у нас в Киеве власть просто зажралась", — горячится руководитель киевского театра "Браво" Любовь Титаренко.
На глазах слезы — ведь говорит о наболевшем. Пронзительные человеческие истории, на примере которых совершенно ясно: у нас бесчисленное количество точек соприкосновения.
Без политики, без взаимных претензий и обвинений — концепция передачи предполагает откровенный разговор обыкновенных людей. И такая, народная, дипломатия может пробить бреши в любой стене недопонимания.
А когда Владимир Конкин в студии запевает по-украински, тут же подхватывает весь зал.
"Я надеюсь, в скором будущем благодаря нашим президентам все наладится, потому что у них здравый ум. Я думаю, что они найдут эти пути. Чтобы люди наши не страдали, не мучились", — выражает надежду продюсер Юрий Фалеса.
Фристайлисты Александр Абраменко из Харьковской области и Илья Буров из Ярославля на олимпийском пьедестале стояли, обнявшись, на фоне украинского флага. Россия тогда выступала под нейтральным полотном, и спортсмен поддержал друга.
"Конечно, дружим, и очень хорошо, у нас нет никаких разногласий", — говорит бронзовый призер Олимпийских игр по фристайлу Илья Буров.
"Я понимаю: искусство объединяет все народы, но, честное слово, спорт объединяет весь мир", — заявляет заслуженный мастер спорта Лидия Иванова.
Дружба и любовь. Актеры Светлана Шершнева (русская) и Александр Голобородько (украинец) 56 лет вместе.
А вот новая межгосударственная супружеская пара — свадьбу сыграли российский певец Влад Топалов и украинская телеведущая Регина Тодоренко.
"Вы выполняете свою миссию: доносить посредством камеры то, что творится здесь и сейчас у людей. Как все измучились, исстрадались и как хотят мира. Спасибо программе этой", — благодарит Лидия Чащина.
"Это прорывное мероприятие. Не разговаривали с глазу на глаз с Киевом пять лет", — радуется народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов.
Но на Украине такой разговор, судя по всему, понравился не всем. После эфира ведущих Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в список врагов государства на сайте "Миротворец".
"Это, конечно, ожидаемо. Сайт "Миротворец" давно отличался своим последовательным нежеланием мириться. Потому что совершенно явно, что те люди, которые составляют списки для этого сайта, руководствуются принципом "Чем хуже, тем лучше", — говорит Мария Ситтель.
Российская сторона тем не менее продолжит двигаться навстречу, резюмирует узбекский актер Рустам Сагдуллаев, cыгравший Ромео в знаменитом фильме киностудии имени Довженко "В бой идут одни старики".
"Каждый миг нужно общаться, любить, дружить. Это, наверное, самое ценное в этом мире", — делится он своими мыслями.
Самой кассовой советской кинолентой про войну этот фильм стал в том числе и благодаря многонациональному, русско-украинско-узбекскому, актерскому ансамблю.
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