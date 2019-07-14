Битва под Прохоровкой: роль СССР пытались умалить еще до конца войны
Сразу в четырех странах на этой неделе решили посоветовать России, как чествовать героев Второй мировой войны. В Эстонии, Латвии и Литве не понравились московские салюты в память об освобождении прибалтийских городов от нацистов. В российском МИДе этот демарш назвали кощунством по отношению к погибшим солдатам-освободителям, многие из которых родом из Прибалтики. А немецкая газета "Вельт" предложила снести мемориал под Прохоровкой, потому как никакой победы, по мнению журналистов, там не было.
Ветераны танкового сражения под Прохоровкой — живые свидетели одной из самых страшных танковых битв в истории человечества. И главное их оружие сегодня — ордена и медали.
"Были бутылки с зажигательной смесью. Пропускали через себя танки, а потом кидали их назад", — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Грудинкин.
В память о подвиге была возведена 59-метровая звонница работы скульптора Павла Клыкова. Внутри набатный колокол, а на куполе — сфера с фигурой Богородицы, заступницы России. Композицию открыли к 50-летию Победы.
"Было чистое поле, мы знали, что тут происходили важные события. Поэтому общественность просила, и мы создали совет", — сообщил председатель попечительского совета "Прохоровское поле" Николай Рыжков.
Попытки умалить роль Советского Союза в победе начались еще до окончания войны, вспоминает Рыжков.
Воспоминания о сражении под Прохоровкой живы в семье легендарного генерала Павла Ротмистрова, руководившего операцией, и попытки опорочить славу советских солдат его внуки встречают в штыки.
"Это оскорбление определенного поколения. Люди совершили подвиг за счет своих жизней, своих судеб, своих семей. И не стоит такие вызовы бросать нашей стране", — рассуждает внучка Героя Советского Союза Павла Ротмистрова — главного маршала бронетанковых войск СССР Наталья Ротмистрова.
Прохоровское поле, если смотреть с высоты птичьего полета, — это клочок земли. На нем сошлись танки, пехота, авиация.
А на скульптурной композиции, выполненной по фотографии известного военно-полевого фотографа Виктора Котляровского, можно увидеть, как выглядели немецкие солдаты под Прохоровкой. Снимок был сделан на Курской дуге в июле 1943 года. Называется известная фотография – "Довоевался".
На 12 июля пришлась кульминация сражения. Ударила наша авиация, и советские легкие Т-34 рванули против бронированных "Тигров". В распоряжении государственного музея есть аэрофотосъемка, на позициях — подбитые немецкие танки, и перепутать их с советскими невозможно.
"Была видна немецкая техника. Мы насчитали на нашем поле порядка двадцати единиц", — говорит директор Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.
Потери Красной Армии были больше, чем у противника. Но после провала в Курской битве войска Гитлера уже не могли планировать большие наступательные операции. "Гудериан писал: с таким трудом пополненные танками войска в Курской битве были обескровлены. Мы потеряли и технику, и людей", — делится директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
К могилам погибших солдат идет нескончаемый живой поток. Приходят семьями.
Звонница над "Прохоровским полем" возвышается уже несколько десятилетий, и каждый год 9 мая и 12 июля к памятнику несут цветы. Приходят ветераны, их дети, внуки и правнуки. Не потому, что здесь привыкли к празднику. Это была битва за мир, в котором мы сейчас живем.
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