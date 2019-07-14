Гол Николая Комличенко принес победу "Младе-Болеслав" в чемпионате Чехии

В матче первого тура чемпионата Чехии "Млада-Болеслав" на своем поле обыграла "Карвину" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 82-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 62-й минуте получил полузащитник Марек Ганоусе.

В следующем туре чешской первой лиги "Млада-Болеслав" 21 июля на выезде сыграет с командой "Богемианс 1905".

Напомним, российский нападающий в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата и обновил рекорд первой лиги по забитым мячам за один сезон.