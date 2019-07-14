Авиакатастрофа в Швеции: самолет ушел в штопор и упал носом вниз

В Швеции потерпел крушение одномоторный спортивный самолет, перевозивший парашютистов. Погибли девять человек, передает "Россия 24".

Спустя примерно 40 минут после вылета самолет послал сигнал бедствия, после чего ушел в вертикальный штопор и упал носом вниз. Кадры катастрофы сняли очевидцы, причины авиакатастрофы выясняются.