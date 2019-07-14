История "похитившего" родных детей россиянина завершилась победой здравого смысла

Победой здравого смысла завершилась история россиянина Дениса Лисова, которого власти Швеции обвиняют в похищении собственных детей. Он вывез в Польшу трех дочек после того, как органы опеки передали их на воспитание в семью выходцев из Ливана. В Варшаве Лисовых задержали по запросу из Стокгольма. Но в итоге польский суд решил, что шведские социальные службы не оставили Лисову выбора, и отказался удовлетворить запрос. Корреспондент телеканала "Россия 24" Марина Наумова встретилась с Денисом в Польше и пообщалась с несостоявшимися приемными родителями девочек в Швеции.

Они спешат вернуть себе маленькие радости обычной семьи, которых были лишены долгое время. Последние четыре месяца Денис Лисов, даже выходя в магазин из съемной квартиры в Варшаве, все время находился в напряжении. Швеция прислала в Польшу ордер на его арест и требовала от польских властей выдать отца троих детей.

Польским окружным судом принято решение: в экстрадиции лица, находящегося на территории Польской республики — отказать. Шведские власти передали его детей семье с другой культурой и менталитетом, в которой они не чувствовали себя в безопасности. Суд постановил: гражданин России Денис Лисов, которому в Швеции грозило четыре года тюрьмы за похищение собственных детей, остается на свободе.

"Еще немножко как в тумане. Еще не верится, что все так хорошо, — признается Денис Лисов. — Событий так много, что это происходит будто не со мной, что ли".

Работники шведских социальных служб увезли сестер, младшей из которых четыре года, в одноэтажный дом на окраине шведского Эребру. Здесь, среди зажиточных шведов, давно селятся и мигранты с Ближнего Востока. У крыльца детская площадка. Женщина в хиджабе, завидев съемочную группу, спешит увести в дом разыгравшегося ребенка. У выходцев из Ливана, взявших на воспитание русских детей, есть и свои, но принять в семью еще трех девочек они наверняка были рады — в Швеции за это хорошо платят. Разница в обычаях и вероисповедании детей и приемных родителей здесь никого не смущала.

Детей забрали, когда отца не было дома. Их увезли за триста километров от города, в котором семья Лисовых снимала квартиру. Отцу, не лишенному родительских прав, разрешили видеть дочерей только шесть часов в неделю. Полтора года он ездил к ним в Эребру, но не имел права забирать с собой надолго.

Рассказать о том, как воспитывали русских детей, глава приемной семьи отказался. И вообще не обрадовался журналистам из России. "Мне нечего Вам сказать, уберите камеру", — заявил он.

Для Дениса воспоминания о том периоде их жизни до сих пор очень болезненные. Он отдал бы многое, чтобы хотя бы младшие дочери смогли все это забыть. "Детей приходилось просто отрывать от себя, — рассказывает он. — Они плакали, тяжелые сцены были… Дети не понимают, как это — они были дома и тут – раз! — и оказались в чужой семье. Не понимали, почему я должен приехать и уехать, почему мы не можем быть вместе. Я не мог им объяснить, почему мы не вместе".

Польский судья, принимая решение по делу Лисова, признал, что Швеция "не дала ему выбора". Шведские органы опеки выставили Денису три заведомо невыполнимых условия для возвращения детей: узаконить свое пребывание в Швеции (при том, что миграционные службы отказали ему в виде на жительство), найти легальную работу, что невозможно без вида на жительство и, наконец, развестись с женой и лишить ее родительских прав. Тогда Денис и решился на отчаянный шаг.

"Я только просил его не спешить, подождать, пока лето придет и девушки школу закончат, а он говорит: "Нет, я хочу сейчас, мне не нравится, как девушки живут в этой семье, как они там с ними обращаются. Если я буду ждать, у девушек со здоровьем хуже будет", — рассказывает Эдмундас Дегис, друг Дениса Лисова. — И тогда мы просто помогли билеты купить".

Дорога из Эребру им всем показалась ужасно долгой. От волнения у детей поднялась температура. Только оказавшись на пароме, они вздохнули с облегчением. Но в Польше, откуда Денис планировал вылететь в Москву, их ждали новые проблемы. В варшавском аэропорту имени Шопена Дениса Лисова задержали. Приемные родители успели сообщить в полицию, что дети исчезли, и их объявили в международный розыск. "Полицейские уже стояли, пришли детей забирать, — рассказывает Денис. — Вот такая обстановка была, самая напряженная, потому что забирали повторно".

За них переживали в России, Польше, Швеции, боролись дипломаты и юристы — возможно, поэтому история оказалась со счастливым концом. Лисовы уже строят планы на будущее, о котором еще недавно боялись даже думать. Они подали прошение на убежище и ждут решения миграционных властей, а первым делом хотят слетать в Хабаровск, к родным и друзьям. "Для меня эти почти два года прошли некоем шоке, потому что я всю ситуацию прожила с ними, на расстоянии, да по телефону, — говорит родственница Дениса Лисова, Наталья Шастина. — Всю эту ситуацию я испытала на себе. Так же по ночам не спала. Я даже боюсь представить свою реакцию, когда их увижу. Буду обнимать, держать и не отпускать".

София, Алиса и Серафима снова по-детски беззаботны. Теперь в семье решают самые обычные проблемы — младших нужно устроить в садик, старшей пора готовиться к школе.