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14 июля 201920:26

Зарифу дали американскую визу

EPA

Глава МИД Ирана получил американскую визу. Теперь Джавад Зариф сможет поехать на сессию Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, информирует ТАСС.

Американо-иранские отношения переживают не лучшие времена: из-за действий Штатов близка к развалу ядерная сделка. Ранее газета Daily Mail сообщила, что президент США Дональд Трамп разрушает СВПД, чтобы насолить своему предшественнику Бараку Обаме.

Как стало известно 14 июля, Тегеран готов вернуться к переговорам с Вашингтоном, если американские санкции будут отменены. Берлин, Лондон и Париж выразили свою обеспокоенность происходящим.

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