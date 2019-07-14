Зарифу дали американскую визу

Глава МИД Ирана получил американскую визу. Теперь Джавад Зариф сможет поехать на сессию Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, информирует ТАСС.

Американо-иранские отношения переживают не лучшие времена: из-за действий Штатов близка к развалу ядерная сделка. Ранее газета Daily Mail сообщила, что президент США Дональд Трамп разрушает СВПД, чтобы насолить своему предшественнику Бараку Обаме.

Как стало известно 14 июля, Тегеран готов вернуться к переговорам с Вашингтоном, если американские санкции будут отменены. Берлин, Лондон и Париж выразили свою обеспокоенность происходящим.