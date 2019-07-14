Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

"Фантастическая гонка, очень важная для меня. Я заработал два очка, провел несколько хороших обгонов, – приводит слова Квята F1News.Ru. – На трассе я обогнал Кими и Стролла, но после автомобиля безопасности вновь оказался позади Райкконена. Нужно проанализировать, как так получилось, ведь результат мог быть и лучше".

Помимо этого, Квят сообщил, что у его машины была скорость, потому что его команде удалось настроить болид в соответствии с его предпочтениями.

Напомним, российский гонщик с 12 очками занимает 14-е место в личном зачете пилотов, лидирует Хэмилтон (223), который выиграл гонку гран-при Великобритании. Следующий этап "королевских гонок" пройдет в немецком городе Хоккенхайм с 26 по 28 июля.