За что Украина ополчилась на Стоуна: самые яркие эпизоды из нового фильма

В ночь на 13 июля украинские радикалы вновь заявили о своем праве на насилие, если надо подавить инакомыслие и свободу слова. Офис телеканала "112" в самом центре Киева, находящийся всего в 10 минутах от администрации президента, обстреляли из гранатомета. Снаряд разорвался в метре от окна, повредив вывеску. Журналисты ищут защиту у международных организаций. Редакцию атаковали сразу после анонса премьеры фильма Оливера Стоуна, в котором американский режиссер сделал новую попытку выяснить, кто привел националистов к власти на Украине и развязал войну на юго-востоке. Наши украинские коллеги приняли решение отменить показ картины. В эфире телеканала "Россия 24" премьера состоится 19 июля.

Оскароносный режиссер снял уже второй фильм о событиях на Украине. С премьеры первого прошло три года, но конца и края кризиса так и не видно. "Меня беспокоит война, — признается Стоун. — Я еще гражданин мира. Я сам воевал во Вьетнаме".

Откровенный разговор с двумя главными героями. Стоун записал большие интервью с российским президентом Владимиром Путиным и украинским политиком Виктором Медведчуком.

Виктор Медведчук: Мы все равно будем соседями, самое главное — так должно быть. Оливер Стоун: Да, я понимаю. Хотя господин Путин, может быть, и не полностью с этим согласен: он считает, что Украина часть России. Владимир Путин: Я считаю, что русские и украинцы это вообще один народ. В истории, по той же религии, по огромному количеству связей — родственных, близких. При этом если значительная часть людей на Украине сегодня считает, что они должны подчеркивать свою идентичность, бороться за нее – у нас в России никто против ничего не имеет. Я тоже. Просто мы имеем в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах.

Две тысячи четырнадцатый. Вбивается клин между двумя соседними братскими народами. В самой Украине внешние силы отчаянно делят страну на своих и чужих. Националисты рвутся во власть. Бойня на Майдане — главный пункт госпереворота. Заказчики просили побольше крови. "Они конкретно сказали — конец признания правительства Януковича возможен, только если число жертв будет около ста", — сообщает Иван Качановский, политолог, профессор университета Оттавы.

Профессор из Канады детально изучил десятки часов записей с самых разных камер. Он расскажет, как снайперы расстреливали митингующих. "Я обнаружил видеозапись, — говорит Качановский. — Они шли к месту резни не сами, их вели двое других протестующих, и очень громко призывали их прийти на это место, где их убьют и заснимут".

Стреляли не по приказу властей, рассказывает автору фильма Владимир Путин, который говорил с Виктором Януковичем, тогдашним президентом Украины.

Оливер Стоун: Вы говорили мне о звонке от Обамы. Вы с Обамой договорились, как я понял, что не будет стрельбы. Они пообещали это. Владимир Путин: Обама уже не президент, но есть вещи: наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Тогда Штаты фактически ввели на Украине внешнее управление. В Киев регулярно наведывались представитель госдепа Нуланд, вице-президент США Байден. "Это был как представитель метрополии по отношении к колонии, где колонией выступала, к сожалению, моя страна", — поясняет Виктор Медведчук.

Страна теперь покупает газ не напрямую у Москвы, а втридорога через европейских посредников. Уголь берут не на Донбассе. Из-за океана – "золотые" поставки. "Вы теряете свою экономику, вы получаете худшее от капитализма, — предупреждает Оливер Стоун. — Мне жалко Украину. С американской точки зрения это просто кнопка, рычаг, чтобы дразнить русских и держать их на крючке".

В отличие от американских журналистов, американский режиссер хотя бы поискал доказательства вмешательства в выборы в США. Руку Москвы не увидел, а вот украинское влияние на американские выборы было. Через фонд Сороса в Киев закачивали миллионы долларов. За Хилари Клинтон и против Дональда Трампа появлялись заказные материалы в СМИ. Факты доказаны и осужденные есть.

Хватаясь за власть, надеясь изменить ход президентских выборов, Порошенко ввел военное положение в стране. Повод Киев себе организовал: направил катера украинских ВМС в территориальные воды России.

Экипажи нарушителей арестованы. Об их обмене пытается договориться с российскими властями Виктор Медведчук — один из немногих украинских политиков, кто не боится осуждения за диалог с Москвой.

Оливер Стоун: Мистер Медведчук будет хорошим посредником? Владимир Путин: Думаю, да. Он человек слова, и если он что-то говорит – он это делает. Он относится к той категории людей, которые выступают за независимость, но считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И в конечном итоге мы придем к состоянию, о котором я сказал – сближение неизбежно.

Полуторачасовой фильм Оливера Стоуна зрители увидят на телеканале "Россия 24". Премьера состоится 19 июля.