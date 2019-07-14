В эфире "России 1" Мария Захарова дала советы украинским властям. По ее мнению, киевским руководителям стоит "обновить в сознании правовой пласт" и идти к европейским ценностям. С соответствующим заявлением она выступила в "Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым".

Комментируя первый за долгое время российско-украинский контакт на высшем уровне, официальный представитель МИД РФ отметила, что "есть, над чем работать", в частности, это касается "Минска", который надо "попросту выполнять". А вот потом настанет время для оптимизма.

Телефонная беседа между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась 11 июля по инициативе украинского лидера. Президенты обсудили Донбасс, заключенных и нормандский формат.

Комментируя переговоры, глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что после разговора Зеленский стал подражать Путину, и пригласил его на полуостров.

Также на начало общения двух лидеров отреагировал митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, проблем между странами накопилось действительно много, но ситуацию с расколом, например, должны решать не политики, а церковные люди.