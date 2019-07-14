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14 июля 201922:18 Алексей Головко

Спасти планету, пока не поздно: Земле угрожает катастрофический перегрев

Спасти планету, пока не поздно: Земле угрожает катастрофический перегрев

Тема, вокруг которой мир должен объединиться. Почти девять с половиной миллионов квадратных километров леса смогут спасти человечество от катастрофического перегрева планеты. И сделать это, по мнению Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, нужно до 2050 года. Высадка зеленого массива, сопоставимого по площади с территорией США, ненадолго снизит концентрацию углекислого газа, и как следствие, поможет Земле остыть. Ведь это только кажется, что глобальное потепление на полтора градуса Цельсия — незначительно. Но если потеплеет еще хотя бы на градус, вымрет примерно в два раза больше живых организмов и растений, а уникальные для нашей экосистемы коралловые рифы сотрутся в пыль.

Под таким градом петь о том, что всякая погода – благодать, уже не станешь. На итальянский город Пескара, популярный курорт на Адриатике, с неба начали падать льдины размером с яблоко. Недавно приветливое море будто закипело. Побиты машины и урожай оливок.

На другой курорт — греческий город Халкидики на Эгейском море – обрушился небывалый ураган. К нему, естественно, никто не был готов. "Начинается град, и я ни вижу своих рук просто, на расстоянии руки вообще ничего не видно, — рассказывает очевидица Софья Давыдова. – И мимо пролетает кондиционер!" Стихия разрушила весь курортный берег и убила 7 человек, среди которых двое россиян.

Весь июль погода словно доказывает, что может сделать, что захочет. На суровой Аляске температура как в Майями. Залив Кука стал курортом. А лоси приходят к людям, чтобы освежиться. В мексиканской Гвадалахаре, где и зимой-то всегда плюс — летом выпал метровый слой снега. А американская столица чуть не утонула: вода прорвала тоннели метро. Подмочило даже помещения Белого Дома.

Разгул стихии ученые объясняют глобальным потеплением. Оно — причина и снега в Африке, и жары в Арктике. "В период потепления климата происходит очень сильная вариабильность – увеличение, повторяемость экстремальных событий, — поясняет Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. — Амплитуда увеличивается: то холод, то жар. Из холода в жар бросает. "Нормальной" погоды становится меньше, а экстремальной — и с одной и с другой стороны — больше".

О потеплении говорят давно, но, по сути, ученые только-только начали его изучать. Оказывается, увеличение планетарной температуры на каждый градус увеличивает и количество влаги в атмосфере. И проливается она почему-то (почему — пока загадка) не над Сахарой, а там, где уже и так воды немало. Отсюда — разрушительные наводнения, последнее из которых — в Иркутской области — унесло жизни 25 человек. Другой пример — устрашающая водяная стена и ураган над Пермью.

Такой теплой погоды на планете не было 6 тысяч лет. Климатологи начинают строить смелые предположения на грядущие столетия. "Последняя холодная зима в Москве была в 1987 году, — напоминает Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, член-корреспондент РАН. — Более 30 лет не было холодных зим. И их не будет много столетий или тысячелетий".

Если потепление сохранит свой темп, то российская столица, по мнению ученых Института физики атмосферы, в ближайшие полвека, не сдвигаясь с места, сможет совершить интересное климатическое путешествие. Уже скоро среднегодовая погода здесь будет как в Воронеже. Еще лет через 10 — как в Ростове. А потом климат Москвы станет похож на Краснодарский. При жизни одного-двух поколений сдвинутся все климатические зоны.

Под таким напором даже вечная мерзлота оказалась не вечной. В потеплевшем мире северу придется учиться жить по-новому. Впрочем, оттаявшая земля может подсказать, как. Ученые находят все больше останков мамонтов, носорогов, львов. Бесплодные сейчас тундры когда-то могли прокормить гигантских животных. "За счет чего экосистемы севера были продуктивнее, чем сейчас? — рассуждает Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных уральского отделения РАН. — Если мы это сможем понять, то, может, и сейчас сможем сделать их более продуктивными, и в этом будет польза для населения".

Но если житницы и курорты Ледовитого океана — пока отдаленная перспектива, то Северный морской путь уже работает. Современные газовозы могут теперь летом проходить его без помощи ледоколов. Но и чистая вода потребует от капитанов и штурманов новых умений. "Даже если льда будет становиться все меньше и меньше, скорее всего будет другие сложности, — предполагает Александр Макаров, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. – Например, увеличится количество опасных природных явлений ледниковых – например, появятся айсберги".

Из нового потепления цивилизация выйдет с новыми знаниями. Правда, и расслабляться на солнце не стоит. Многие ученые уже начинают пророчить новый ледниковый период. Совсем скоро. Всего через пару тысяч лет.

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