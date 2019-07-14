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14 июля 201920:55

Голы Дзюбы и Ерохина помогли "Зениту" обыграть "Тамбов" на старте РПЛ

Артем Дзюба (слева) и Александр Ерохин

Артем Дзюба (слева) и Александр Ерохин
fc-zenit.ru

В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге обыграл "Тамбов" Александра Григоряна со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, забившие мячи на 46-й и 48-й минутах соответственно, голевые передачи на свой счет записали Юрий Жирков и Себастьян Дриусси. А у гостей единожды на 71-й минуте отличился Олабиран Муйва, которому ассистировал Павел Карасев.

Таким образом, "Зенит" с тремя очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 14-й строчке. В следующем туре "сине-бело-голубые" 21 июля на выезде сыграют с "Сочи", а подопечные Григоряна в тот же день в Москве встретятся с "Локомотивом".

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