Всероссийская спартакиада для детей с ограниченными возможностями объявлена открытой

В Йошкар-Оле торжественно открыли Третью Всероссийскую летнюю Спартакиаду для детей с ограниченными возможностями, передает канал "Россия 24".

Приехали около двух тысяч человек из 65 регионов. Чтобы параспортсмены и сопровождающие чувствовали себя комфортно, помощь им будут оказывать 360 волонтеров.

Всего будет разыграно более 500 комплектов медалей в легкой атлетике, футболе, плавании, дзюдо и настольном теннисе.