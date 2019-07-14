Джокович обыграл Федерера в самом долгом финале в истории Уимблдона

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдона в пяти сетах за четыре часа 55 минут обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Серб десять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми, а у Федерера, занимающего третье место в рейтинге ATP, 25 эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейков из 13.

Этот финал стал самым долгим в истории турнира. Счет в личном противостоянии теннисистов – 26-22 в пользу Джоковича.

Таким образом, 32-летний теннисист в шестой раз принимал участие в финале Уимблдона и в пятый раз выиграл его. Теперь на его счету 75 трофеев, из которых 16 выиграны на турнирах "Большого шлема".