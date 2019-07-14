В ДТП в Башкирии погибли шестеро, пострадали 23 человека

В аварии, в которую попал рейсовый автобус в Башкирии, погибли шесть человек, медицинская помощь потребовалась 23 людям. 16 человек медики осмотрели на месте, семерых пришлось госпитализировать, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Рейсовый автобус, в котором ехали 39 пассажиров и водитель, опрокинулся в кювет в Архангельском районе Башкирии. Он следовал из Белорецка в Уфу. В автобусе находились туристы из Татарстана. Они участвовали в сплаве в Башкирии и возвращались домой в Набережные Челны.

Пострадавших, в числе которых двое детей, развезли по больницам Кармаскалинского и Архангельского районов.

На месте работают представители экстренных служб, в том числе сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также психологи МЧС России.