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14 июля 201922:05

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций

EPA

В рамках полуфинала Кубка африканских наций сборная Сенегала в египетском Каире в дополнительное время обыграла национальную команду Туниса с минимальным счетом – 1:0.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. По ходу первых 90 минут обе команды имели хорошие шансы на то, чтобы выйти вперед – на 75-й минуте пенальти не реализовал тунисец Фержани Сасси, а спустя пять минут с точки промахнулся сенегалец Анри Севе.

В дополнительное время единственный мяч забил Дилан Бронн из Сенегала, реализовавший пенальти на 100-й минуте.

Таким образом, Сенегал вышел в финал Кубка африканских наций, где в пятницу, 19 июля сыграет с победителем встречи Алжир – Нигерия, Тунис же двумя днями ранее встретится с проигравшим в матче за третье место турнира.

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