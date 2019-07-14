Состояние Грузии требует тишины, считают в МИД РФ

Завтра в Москве впервые после тбилисского нападения на делегацию из России встретятся грузинские и российские парламентарии. Депутаты от оппозиционного "Альянса патриотов" приедут восстанавливать межпарламентские связи. И готовы поговорить с коммунистом Сергеем Гавриловым, которого сначала пригласили в президиум, а потом националисты вывели людей на улицу.

В России эти контакты комментируют осторожно: состояние, в котором находится Грузия, считают в МИДе, требует тишины, чтобы дать время партнерам разобраться в себе. На этой неделе Москва и Тбилиси едва не вернулись в послевоенную осень 2008 года, остановившись буквально в шаге от полного разрыва связей.

Именно в этот момент в опустевший без россиян Батуми прибыл глава Евросовета Дональд Туск. Осудив Москву за непропорциональный разрыв авиасообщения и заочно поспорив с российским президентом о последствиях распада СССР, которые Туск, в отличие от Путина, оценивает позитивно, еврочиновник честно признал: шансов у Грузии вступить в ЕС практически нет из-за проблем с безопасностью. И в финале обратился к грузинам на их родном языке.

"Некоторые думают, что истинный патриотизм исключает космополитизм. Это ошибка. Каждый истинный патриот - космополит", — заявил Туск.

Цитируя классика девятнадцатого века Важу Пшавела, Туск имел ввиду Евроинтеграцию, но попал в самую суть внутригрузинского конфликта.

Каждый школьник в Грузии знает другое произведение поэта — эпическую притчу "Гость и хозяин" о том, что законы гостеприимства на Кавказе выше межнациональных споров и родовых обычаев.

Пока грузинские власти перед парламентскими выборами пытались перехватить у конкурентов антироссийскую инициативу, трезвомыслящие люди напоминали митингующим, кто в доме рассаживал гостей. Посмотрев воскресный эфир "Рустави-2", культурный шок испытали большинство грузин. Грубая брань в адрес соседней страны и ее лидера вызвала контрпротесты: в офис "Рустави-2" полетели бутылки, яйца и веники. Даже сотрудники начали уходить.

Под напором протестующих канал прекратил вещание до половины восьмого утра. Митинги в некоторых регионах проходят до сих пор.



В этот же день в российском аэропорту сел последний прямой рейс из Грузии. Дверь, через которую туда попадали сотни тысяч туристов, оказалась закрытой. А репутация гостеприимной Грузии испорчена. И риторика властей резко изменилась.

А 20 июня Россия — еще и оккупант и организатор беспорядков.

"Россия — наш враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Распад страны и общества, внутреннее противостояние не помогают никому. Сегодня это самое известное оружие России, — высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Через три недели она же обратилась: "Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ею же как радикальные".

"Моя позиция заключается в том, что в отношениях между людьми не должно быть препятствий. В этом направлении у нас с Россией за последнее время был большой прогресс. Что касается выступления журналиста и тех патологических фраз, которые мы услышали, это абсолютно неприемлемо для любого здраво мыслящего человека", — считает премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Несмотря на заявления грузинских властей, реакция российских депутатов была жесткой. Санкции, которые предложила Госдума, могли бы подорвать грузинскую экономику. На паузу из уважения к грузинскому народу нажал Владимир Путин. Ради людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложнило бы наши отношения, объяснил российский лидер.

Насильственное "огрузинивание" с рождения и порой до смерти. Осетия. Кладбище во дворе 5-й школы Цхинвала. Появилось после грузинской агрессии в 1991 году. Грузинские танки расстреляли погибших еще раз в 2008 году. Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа о своих негрузинских соседях сказал:

- Абхазской нации никогда не существовало. Абхазия была названием западной Грузии.

- Мы пойдем по Осетии, и пусть осетины либо покорятся и станут грузинами, либо, если они так любят русских, уходят из Грузии в Россию.

Осетия стала частью России в восемнадцатом веке. На 9 лет раньше, чем Грузия.

"Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году. Вошла целиком. Южная и Северная часть как самостоятельное государство. Абхазия — в 1810 году. Тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было. Была Тифлисская губерния", — объяснил Путин.

Губерния объявила себя независимым государством уже в двадцатом веке. В 1918 году появилась Грузинская демократическая республика с правительством меньшевиков и мощной поддержкой германской армии. И сразу начались попытки захватить Осетию и Абхазию.

"Не щадите изменников, ядовитых змей и их змеенышей, которые должны быть уничтожены. Этого требует благоденствие грузинского народа и непреклонное решение его правительства", — говорил военный министр Григол Лордкипанидзе, обращаясь к войскам.

Не щадили. За то, что Осетия заявила о желании остаться в составе России, почти 50 сел сожжены дотла. Выживших вырезали поголовно – всех, от младенцев до стариков. В Абхазии зверствовали так, что содрогнулись даже их антикоммунистические союзники.

"Весной 1919 года на совещании с участием Ноя Жордании и министра иностранных дел Гегичкори британский генерал Бригс заявил: абхазы недовольны грузинским управлением и даже заявляют, что если им дадут оружие, они сами очистят округ от грузинских войск. Грузины поступают там хуже большевиков", — объясняет историк Станислав Лакоба.

Именно поэтому и осетины, и абхазы считали советскую власть спасением. Так и было. Мир наступил в 1921 году, когда пришла Красная армия. Грузия безоговорочно признает независимость Абхазии, а Абхазская ССР в декабре 1922-го на правах суверенного государства подписывает договор об образовании СССР.

Есть один любопытнейший документ примерно того же времени. Датирован февралем 1925-го: "Крейченко за заслуги в деле защиты завоеваний Великой Октябрьской революции на фронтах гражданской войны. Советская Социалистическая республика Абхазия". О вхождении в Грузию тогда никто даже не думал.

Это подпись Нестора Лакобы. Легендарный абхаз, которого грузин Сталин назвал однажды лучшим другом. Сталин любил отдыхать в Абхазии.

Фазиль Искандер описал реальный случай. Лакоба рассказывает о скромности Сталина, который попросил прислать ему абхазских фруктов и заплатить с первой же получки. На ней – рваным почерком: "Не можете ли достать для меня сто или больше лимонов. Деньги получите от подателя записки". Вот такие почти семейные отношения. И вдруг в 1931 году Сталин единолично вопреки всему упраздняет Абхазскую ССР, а заодно отказывает в объединении Южной и Северной Осетии.

"Абхазия и Осетия — это древние государства, не менее древние, чем Грузия, они вошли в состав Грузии в общем-то по воле главного грузина всех времен и народов. Он решил сделать подарок своему народу", — говорит доктор исторических наук Вячеслав Никонов.

В 18 веке Грузия, вернее то, что от нее оставалось, видела спасение в России и русской армии. Хотя персы и турки не признали такой формы грузинского самоопределения. А эти границы — сталинское наследие.

"По указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов. Очень жесткие", — продолжает Путин.

Нестора Лакобу, убеждены многие исследователи, отравил Берию у себя дома в Тбилиси. Вся его семья была объявлена врагами народа. Малочисленную абхазскую элиту уничтожали всеми способами. А чтобы не появилась новая, запретили абхазские школы. Был создан Абхазпереселенстрой, чтобы переселять грузин на территорию Абхазии. Его финансирование не прекращалось даже в годы Великой Отечественной. Менялись названия сел и городов. А чтобы поступить в приличный вуз, нужно было записаться в паспорте грузином. Касалось это и абхазов, и осетин. Школы переводят на грузинский язык. Изымают литературу на родном языке. Это продолжается, пока Сталин жив. И ползуче сохраняется после его смерти.

"Вот это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов Грузии, когда отменил вообще всякую автономию", — комментирует российский лидер.

Войны короткие и неизменно кровавые развязывали потомственный интеллигент Гамсахурдия, Герой Социалистического труда Шеварднадзе, паталогический авантюрист Саакашвили. За то, что абхазы и осетины им говорили: не хотим жить с вами.

"Статус-кво не сохранится. Я не собираюсь следующие 100 лет решать эти проблемы. Мы будем агрессивными в достижении мира", — говорил еще в 2005 году Саакашвили.

И да, войны прекратились, когда пришли русские солдаты. Точно, как в восемнадцатом веке, когда по просьбе Грузин пришли русские, не дав персам и туркам превратить их в персов и турок. Ведь тогда бы не было Багратиона, Кантарии, Данелии, Соткилавы.