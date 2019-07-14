Виктор Гончаренко: проиграли по делу – ничего не создали и смотрелись плохо

В матче первого тура российской премьер-лиги ЦСКА в Самаре проиграл местным "Крыльям Советов" со счетом 0:2. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Этот матч напомнил первую игру весенней части с Тулой. Мы проиграли по делу. В атаке ничего не создали и в защите смотрелись очень плохо, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Игра Васина? Не стоит говорить о частностях. У нас сегодня многие компоненты выпали. Комментировать действия персонально Васина или кого-то еще не стоит. Будем исправлять ситуацию".

Напомним, "Крылья Советов" с тремя очками вышли на первое место в турнирной таблице, а армейцы расположились на 16-й строчке. В следующем туре ЦСКА 20 июля примет "Оренбург", а самарцы в тот же день встретятся с тульским "Арсеналом".