Полицейские задержали более 25 участников несогласованной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы, которая прошла в воскресенье, 14 июля в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму, задержаны более 25 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Там уточнили, что в числе задержанных — ряд организаторов несогласованной акции. Они попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и "на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали". Всех задержанных привезли в территориальные отделы полиции для разбирательства.

В ходе акции задержаны, в частности, кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Ранее в воскресенье сообщалось, что МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в столице.