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14 июля 201922:55

"Барселона" официально презентовала Антуана Гризманна

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн
fcbarcelona.com

Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Гризманн подписал соглашение с каталонской командой, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года с отступными в размере 800 миллионов евро.

"Всегда трудно покинуть дом, место, где было комфортно, где семья и друзья, – приводит слова Гризманна Marca. – Переход в "Барселону" – это новый вызов для меня. Я уже поговорил с главным тренером команды Эрнесто Вальверде о моем месте на поле. В ближайшее время начнем более подробно разбираться в тактических вопросах".

Французский футболист также рассказал о том, почему выбрал 17-й игровой номер: "седьмой номер был занят. Я посмотрел какие свободны и так вышло, что выбрал 17-й".

Напомним, 28-летний форвард – воспитанник "Реал Сосьедада", откуда летом 2014 года за 54 миллиона евро перешел в "Атлетико", в составе которого принял участие в 257 играх во всех турнирах, забил 133 мяча и отдал 50 результативных передач. Также на его счету 72 матча и 29 голов за сборную Франции.

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