"Барселона" официально презентовала Антуана Гризманна

Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Гризманн подписал соглашение с каталонской командой, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года с отступными в размере 800 миллионов евро.

