Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса назвал причину ДТП

Руководитель ГИБДД по Республике Башкирия Динар Гильмутдинов сообщил, ссылаясь на водителя попавшего в ДТП автобуса, что произошедшая в республике крупная авария, в результате которой погибли шесть человек и 28 пострадали, могла произойти из-за сильного ливня.

Как сообщалось, в воскресенье, 14 июля, в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Водитель попавшего в ДТП транспортного средства выжил и отправлен на медицинское освидетельствование, напоминает ТАСС.