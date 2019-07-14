В Приэльбрусье ищут пропавшего альпиниста

В Кабардино-Балкарии местные спасатели ведут поиски пропавшего на горе Пик Кахиани, расположенной в Эльбрусском районе республики, альпиниста.

Информация о том, что на горе, высота которой составляет 3500 метров, заблудился альпинист, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР. На помощь восходителю направлены трое спасателей.