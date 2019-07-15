Кортеж президента Украины попал в ДТП с автобусами, в которых были дети

По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Управлении госохраны Украины, в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали возвращавшиеся с летнего отдыха дети.

По предварительным данным, причиной инцидента стал обгон легковыми автомашинами колонны автобусов. Среди пассажиров автобусов пострадавших нет. Известно, что самого президента Украины в Зеленского в кортеже не было – он улетел на самолете.