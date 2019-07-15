Сборная Алжира - второй финалист Кубка африканских наций

Обыграв со счетом 2:1 сборную Нигерии, футболисты сборной Алжира вышли в финал Кубка африканских наций. В пятницу, 19 июля, они встретятся с командой Сенегала.

На 40-й минуте встречи нигерийский защитник Уильям Трост-Эконг отправил мяч в свои ворота, на пятой добавленной ко второму тайму минуте победный гол ударом со штрафного забил алжирский форвард Рияд Марез. У команды Нигерии отличился Одион Игало.

Сборная Алжира была победителем Кубка африканских наций 1990 года, в 1980 году алжирская национальная команда уступила нигерийцам в финале турнира со счетом 0:3, а в 1984 и 1988 годах команда Алжира становилась обладателем бронзовых наград.

Матч за третье место, в котором встретятся команды Нигерии и Туниса, состоится 17 июля.