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Договор о РСМД 37 минут назад
Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМД
В своей статье для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает, что Москва должна использовать последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия будет нести ответственность за последствия его расторжения.
Как поясняет Столтенберг, в результате расторжения этого договора под угрозу была поставлена безопасность Европы, сообщает ТАСС. По его оценке, если Россия не предпримет мер для сохранения ДРСМД, что запрещающий целый класс ядерного оружия договор может закончить вое действие менее чем за месяц.
Как сообщалось, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вступил в силу 1 июня 1988 года, чем положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения там советских и американских раке. Документ запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них, напоминает "Интерфакс".
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора в связи с тем, что российская сторона, якобы, нарушает его положения. В данном случае речь идет о ракетах 9М729, на верифицированном уничтожении которых настаивает американская сторона. Россия обвинения США отвергает, выдвинув встречные претензии.
Администрация США объявила, что приостанавливает со 2 февраля текущего года участие в ДРСМД, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Москва не вернется к его соблюдению. Как заявил 2 февраля текущего года президент Владимир Путин, ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным: Москва приостановит свое участие в нем и начнет разработки новых видов ракет. Закон о приостановлении Россией действия ДРСМД был подписан Владимиром Путиным 3 июля.
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