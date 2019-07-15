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15 июля 201908:40

В ДТП на трассе "Байкал" погибли четыре человека

Вконтакте / Регион-75 Чита

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла  на федеральной трассе "Байкал" в районе села Зыково в окрестностях Читы. По предварительным данным, ДТП произошло в результате обгона. От удара автомобили Toyota Progres и Toyota Camry загорелись. В Toyota Progres погиб один человек, в Toyota Camry — трое.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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