Снимать наличные можно будет на кассах магазинов
Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
Как пояснил изданию Войлуков, в настоящее время в малонаселенных пунктах в ряде регионов России уже проводится такой эксперимент.
По словам Вайкулова, когда сервис по обналичиванию средств на кассах распространится на всю страну, его удобство в первую очередь оценят в небольших деревнях.
При этом замглавы АБР отметил, что услуга будет доступна при совершении какой-либо покупки, за это торговые точки будут получать небольшую комиссию от банка, в противном случае магазинам невыгодно предоставлять данную услугу.
По данным газеты, в ЦБ, а также ряде банков и ритейлеров поддержали идею масштабирования эксперимента. Услугу уже запустили в Сбербанке, банке "Русский стандарт", а также Россельхозбанке. Банк "Возрождение" рассматривает возможность внедрения услуги, а в Промсвязьбанке пилотный проект стартует в четвертом квартале.
В Х5 Retail Group "Известиям" подтвердили, что в 2019 году в сети магазинов "Пятерочка" внедрят нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов. В других ритейлерах пока не говорят о планах внедрения сервиса.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова ранее отмечала, что возможность снимать наличные на кассе магазина только при совершении покупки и оплаты ее картой нужно обсуждать с Роспотребнадзором на предмет навязывания услуг.
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